Подполковник Марочко: Киев бросил в атаку полицейских из Харькова, их ликвидировали

Военный эксперт, а также офицер ЛНР в отставке Андрей Марочко побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что ВСУ бросили на штурм российских позиций на Краснолиманском направлении, сотрудников ППС Харькова.
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