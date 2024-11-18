Axios: США сообщили Киеву о разрешении наносить удары по РФ три дня назад

США сообщили властям Украины о решении американского президента Джо Байдена разрешить удары ВСУ американским оружием по территории России около трех дней назад, передает портал Axios со ссылкой на источник.
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