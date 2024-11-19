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С 1 марта 2025 года меняется Порядок приема на обучение в колледжи и техникумы

С 1 марта 2025 года меняется Порядок приема на обучение в колледжи и техникумы

В Минюсте России 18 ноября 2024 года зарегистрирован приказ Министерства просвещения Российской Федерации, который вносит изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам СПО, утвержденный 2 сентября 2020 года .

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