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Лишь 10% отвечающих набирают больше 8 баллов, а вы сможете? – ТЕСТ на логику

Лишь 10% отвечающих набирают больше 8 баллов, а вы сможете? – ТЕСТ на логику

Невозможно знать обо всем на свете, ведь информации настолько много, что на изучение всего-всего не хватит и жизни.

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