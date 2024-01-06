Валерий Меладзе отменил свои концерты и оказался в больнице

Валерий Меладзе сейчас переживает не самый счастливый период своей жизни. Во-первых, после СВО у него начались большие проблемы с концертами в России, во-вторых, он, по слухам, расстался со своей супругой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии