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Валерий Меладзе отменил свои концерты и оказался в больнице

Валерий Меладзе сейчас переживает не самый счастливый период своей жизни. Во-первых, после СВО у него начались большие проблемы с концертами в России, во-вторых, он, по слухам, расстался со своей супругой.

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