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Совфед единогласно одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ

Совфед единогласно одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ

Совет Федерации в ходе пленарного заседания единогласно принял заявление Федерального собрания РФ о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Выходить надо, а не приостанавливать.
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