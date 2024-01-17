Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не дать России победить в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Le Figaro.
Макрон призвал не дать России победить на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Кого именно Микрон призывал? Всё мировое гей-сообщество? Ну, вы, там, давайте, идите, воюйте за бандерлохов, а то их как победят и всем 3,14дорасам будет не сладко...
Ответить
20 час.
Александр Котов
Лягушку не ту съел?
Ответить
18 час.
Свежие комментарии