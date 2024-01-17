Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Верните графу национальностьПутин поручил под...
  • Игорь Петров
    Смягчают для себя и своих...Пискарев выступил...
  • tatyanadavydkina
    Он не просто комик. Он еще и дурак этот пан Зеленский.Зеленский посчита...

Макрон призвал не дать России победить на Украине

Макрон призвал не дать России победить на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не дать России победить в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Le Figaro.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Кого именно Микрон призывал? Всё мировое гей-сообщество? Ну, вы, там, давайте, идите, воюйте за бандерлохов, а то их как победят и всем 3,14дорасам будет не сладко...
Ответить
20 час.
Александр Котов
Лягушку не ту съел?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх