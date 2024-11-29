Рубль продолжает падать. Курсы доллара и евро на 29 ноября

Российская валюта продолжает стремительно дешеветь.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 ноября 2024 года, составляет 109,5782 рубля (прежнее значение — 108,0104 рубля), официальный курс евро — 116,1410 рубля (предыдущий показатель — 113,0947 рубля).
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