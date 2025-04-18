В Нижегородской области полицейские выявили факт незаконной рубки лесных насаждений на сумму более 50 млн рублей

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области установлено, что в период с мая 2022 года по апрель 2023 года начальник одной из исправительных колоний Нижегородской области и руководитель районного лесничества организовали незаконную рубку лесных насаждений на территории Борского района под видом заготовки древесины для нужд граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сотрудниками московского Главка пресечена деятельность по реализации поддельных дипломов о высшем образовании
- Статс-секретарь заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева проверила оказание медпомощи в госпитале МВО в Нижнем Новгороде
- Экипажи самолетов Су-25 нанесли авиаудар по противнику в зоне ответственности группировки войск «Юг»
Свежие комментарии