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Закон, порядок, государство

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В Нижегородской области полицейские выявили факт незаконной рубки лесных насаждений на сумму более 50 млн рублей

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области установлено, что в период с мая 2022 года по апрель 2023 года начальник одной из исправительных колоний Нижегородской области и руководитель районного лесничества организовали незаконную рубку лесных насаждений на территории Борского района под видом заготовки древесины для нужд граждан.

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