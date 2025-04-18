В Нижегородской области полицейские выявили факт незаконной рубки лесных насаждений на сумму более 50 млн рублей

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области установлено, что в период с мая 2022 года по апрель 2023 года начальник одной из исправительных колоний Нижегородской области и руководитель районного лесничества организовали незаконную рубку лесных насаждений на территории Борского района под видом заготовки древесины для нужд граждан.