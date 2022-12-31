Врач предупредил о последствиях регулярного употребления шампанского

Регулярное употребление шампанского может навредить зубам. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин «РИА Новости».
Регулярное употребление шампанского может навредить зубам. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин «РИА Новости».
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