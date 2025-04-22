Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»

21 апреля в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения лауреатов и победителей II Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проходила в рамках второго Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».
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