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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Мэлоун: «Постоянно фолим во время бросков, сами себя топим»

«10 из 19 с линии штрафных в напряженном матче – плохой результат. Нужно быть лучше в этом аспекте. Но мы вели 10 очков в третьей четверти и позволили им завершить 12-минутку ускорением 19:7 и поймать кураж.

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