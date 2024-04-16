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Петербургский дневник

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В Военной академии открылась Международная олимпиада по информатике

В Военной академии открылась Международная олимпиада по информатике

Открыл мероприятие генерал-майор Геннадий Тучин Накануне, 15 апреля, в Военной академии связи имени маршала СССР Буденного состоялась церемония открытия и проведен первый тур всеармейского этапа VIII Международной олимпиады курсантов военных образовательных организаций высшего образования по информатике.

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