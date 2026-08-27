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Участник поставок некачественной тушенки на СВО заключил сделку со следствием

Участник поставок некачественной тушенки на СВО заключил сделку со следствием

Валерий Матыцин/ТАСС Предприниматель Дмитрий Мизгир заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и стал давать признательные показания по уголовному делу о поставках некачественной тушенки для нужд Минобороны РФ.

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