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"Хрeн вам, а не деньги!": Бесподобная реакция Медведева на решение Путина забрать у датчан пивзавод "Балтика"

"Хрeн вам, а не деньги!": Бесподобная реакция Медведева на решение Путина забрать у датчан пивзавод "Балтика"

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие в курсе того, что известный датский производитель пива Carlsberg отказался от сделки с российским правительством и заявил о том, что Россия "украла" у него бизнес.

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