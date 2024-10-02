В США от демократии осталось одно название, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя решение губернатора-демократа Калифорнии Гэвина Ньюса запретить местным властям требовать удостоверение личности при голосовании на президентских выборах.
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