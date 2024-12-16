Российскую фарму накрывают патентные войны

Споры российских фармпроизводителей с глобальными компаниями за право выпускать их препараты сегодня не имеют прочного юридического фундамента и могут обернуться срывом поставок жизненно важных лекарствJENS KALAENE/DPA Пользующиеся спросом оригинальные зарубежные препараты представляют наибольший интерес для российских производителей дженериковчитайте на monocle.
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