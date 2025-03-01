Нейросеть Маска предсказала судьбу Зеленского

В день приезда украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok, созданную компанией американского предпринимателя Илона Маска xAI, попросили «сгенерировать картинки будущего Зеленского».
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