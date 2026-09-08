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Газета.ру

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8 сентября в США вынесут приговор криминалисту-фальсификатору Ивонн Вудс

8 сентября в США вынесут приговор криминалисту-фальсификатору Ивонн Вудс

Ивонн Вудс в 2009 году © Marty Caivano/Digital First Media/Boulder Daily Camera/Getty Images 8 сентября в США должны вынести приговор Ивонн Вудс — женщине-судмедэксперту, которая годами фальсифицировала результаты анализа ДНК.

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