Кривикил: древние тайны ирландского мегалита

Ирландия, окутанная туманами и легендами, хранит множество загадок. Ее древние культуры, скрытые от нас завесой времени, оставили после себя ландшафт, усеянный таинственными местами и археологическими памятниками.
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