Небольшой, но рост: сколько россиян пойдут голосовать на предстоящие выборы

О политической активности избирателей на предстоящих выборах в Госдуму сегодня говорили в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
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Скажите уже ЧЕСТНО народу, выборы настоящие или просто "для галочки"? И отмените голосование СПИСКОМ!!! Надо за каждого депутата отдельно голосовать, вот тогда и будет посещаемость избирательных участков.