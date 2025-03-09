Проигравший Анкалаеву Перейра заявил, что тот проявлял мало активности

Бразильский профессиональный боец смешанных единоборств, экс-чемпион в среднем и полутяжёлом весе UFC Алекс Перейра заявил о недостаточной активности победившего его в титульном поединке на турнире UFC 313 россиянина Магомеда Анкалаева.
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