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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сити» – первая команда, одержавшая 10 побед над «МЮ» на «Олд Траффорд» в АПЛ. У «Ливерпуля» – 8, у «Арсенала» и «Челси» – по 6

«Манчестер Сити» одержал юбилейную победу над « Манчестер Юнайтед » на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ (с 1992-го).

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