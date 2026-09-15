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Царьград

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Историческое здание в Осе продадут за 1 рубль для реставрации

Историческое здание в Осе продадут за 1 рубль для реставрации

В Осе Пермского края на торги выставлено историческое здание "Склады купцов Чердынцевых" за 1 рубль. Новый владелец должен провести реставрацию.

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