Как враги могут сорвать выборы президента, которого поддерживает 80% граждан. Эксперты объясняют

На днях Памфилова заявила о планах врагов сорвать выборы президента. Речь шла как о внешних, так и внутренних силах, которые уже начали работу по дискредитации предстоящих в марте 2024 года президентских выборов.
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