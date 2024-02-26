На улицах Москвы заметили ядерные комплексы

МО: колонна ПГРК «Ярс» направилась в Подмосковье для подготовки к Параду 9 Мая На улицах Москвы замечен предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» с многоцелевой машиной сопровождения.