На улицах Москвы заметили ядерные комплексы

МО: колонна ПГРК «Ярс» направилась в Подмосковье для подготовки к Параду 9 Мая На улицах Москвы замечен предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» с многоцелевой машиной сопровождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии