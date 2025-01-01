1 января в России начинается финансовый год

1 января - это всегда особенный день с календаре, начало Нового года. Редакция «Рязанских новотей» поздравляет читателей с уже наступившим 2025 годом и напоминает, что с сегодняшнего дня в России начинается и новый финансовый год.
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