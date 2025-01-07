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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хатсон набрал 30 очков быстрее всех защитников в истории «Монреаля» (42 матча), превзойдя Челиоса

20-летний защитник «Монреаля» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:4 ОТ).

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