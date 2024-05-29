США могут разрешить Украине бить по территории РФ американским оружием малой дальности — WP

Президент США Джо Байден, чтобы противостоять наступлению ВС РФ, рассматривает две новые «жёсткие контрмеры», одна из которых — снять ограничения на использование Украиной американского оружия малой дальности для ударов по территории РФ.
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