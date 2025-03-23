Русские модели массово отказывают арабским шейхам после истории с искалеченной Ковальчук

Красавицы бойкотируют арабских шейхов после истории с искалеченной Ковальчук Мария Ковальчук. соцсетиВ налаженном бизнесе поставки красавиц из России и стран СНГ для развлечений арабских шейхов наступил кризис.
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