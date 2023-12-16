За период с 4 по 11 декабря в Бобруйске произошло 5 пожаров. Без жертв.

За данный период в городе Бобруйске произошло 5 пожаров. В Бобруйском районе 1 пожар. Без жертв.За неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 6 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 37 - на сработку сигнализации, 17 - на оказание технической помощи организациям и населению.