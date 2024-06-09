В России могут добавить 31 декабря в список официальных выходных дней

А Кудасов

Должны же хоть как то депутаты ГД продемонстрировать, что они хоть что то делают. И похоже, что по числу офиц. выходных РФ стремится попасть в Книгу рекордов, хотя подобные намерения никак положительно не влияют на рост цен на товары перв. необх. или на повышение зарплат и пенсий не олигархов, улучшения их уровня жизни. Скорей наоборот.