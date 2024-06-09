В Россия рассматривают возможность сделать 31 декабря официальным выходным днем. Это решение связано с общественным запросом, который озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
В России могут добавить 31 декабря в список официальных выходных дней
Комментарии
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А Кудасов
Должны же хоть как то депутаты ГД продемонстрировать, что они хоть что то делают. И похоже, что по числу офиц. выходных РФ стремится попасть в Книгу рекордов, хотя подобные намерения никак положительно не влияют на рост цен на товары перв. необх. или на повышение зарплат и пенсий не олигархов, улучшения их уровня жизни. Скорей наоборот.
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