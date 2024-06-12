Путин в поздравлении патриарху заявил о преодолении Россией любых испытаний

Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания. Об этом 12 июня говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина с Днем России, направленном патриарху Московскому всея Руси Кириллу.
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