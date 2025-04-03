Для тех, кто искал: 10 российских брендов для ухода за лицом

За последние два года российские производители адаптировались к изменениям в косметической отрасли — на сегодняшний день в магазинах представлено множество брендов, выпускающих средства для ухода за лицом.
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