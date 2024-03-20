Шмыгаль: Украине не обязательно призывать в армию 500 тыс. человек

Вооруженным силам Украины может не понадобиться дополнительно 500 тыс. человек в рамках мобилизации. В стране есть резервы, что позволяет проводить ротацию войск на передовой без привлечения дополнительных бойцов.
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