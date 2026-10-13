ВСУ не получили от США данных об ударе по Киеву: ракеты не встретили сопротивления ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар по Киеву, применив шесть баллистических ракет.
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А почему новости на этом канале стали обрезанными? КАК, .... м, можно прочесть новость ПОЛНОСТЬЮ?