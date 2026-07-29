ФИФА отреагировала на заявление IFAB об удалении Эмболо в матче ЧМ-2026 с Аргентиной

ФИФА выступила с заявлением после того, как Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) признал ошибочным удаление нападающего сборной Швейцарии Бреля Эмболо в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 с Аргентиной (1:3).
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