ФИФА отреагировала на заявление IFAB об удалении Эмболо в матче ЧМ-2026 с Аргентиной

ФИФА выступила с заявлением после того, как Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) признал ошибочным удаление нападающего сборной Швейцарии Бреля Эмболо в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 с Аргентиной (1:3).