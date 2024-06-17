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В Госдуме призвали Запад не ставить России условия по доступу в Азовское море

В Госдуме призвали Запад не ставить России условия по доступу в Азовское море

С присоединением новых регионов Азовское море стало для России внутренним, а значит она сама должна решать вопрос доступа в его акваторию.

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