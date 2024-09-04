Прилет ФАБ-1500 по складу ВСУ в Константиновке и четырех ФАБ-500 по расположению противника в Шевченко, окрестности Часов Яра.
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Прилет ФАБ-1500 по складу ВСУ в Константиновке и четырех ФАБ-500 по расположению противника в Шевченко, окрестности Часов Яра.
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