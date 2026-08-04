МВД возбудило дело о фиктивной регистрации иностранцев на Камчатке

В краевом центре Камчатки возбуждено уголовное дело против 40-летней местной жительницы, которая, подделав договоры, незаконно зарегистрировала восемь иностранцев в квартире без ведома владельца, получив за это денежное вознаграждение.
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