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Царьград

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МВД возбудило дело о фиктивной регистрации иностранцев на Камчатке

МВД возбудило дело о фиктивной регистрации иностранцев на Камчатке

В краевом центре Камчатки возбуждено уголовное дело против 40-летней местной жительницы, которая, подделав договоры, незаконно зарегистрировала восемь иностранцев в квартире без ведома владельца, получив за это денежное вознаграждение.

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