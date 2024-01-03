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Торрес, Пато и Куадрадо – худшие зимние трансферы «Челси» по версии ESPN, Жиру, Иванович и Матич – лучшие

Торрес, Пато и Куадрадо – худшие зимние трансферы «Челси» по версии ESPN, Жиру, Иванович и Матич – лучшие

Лондонский клуб приобрел нападающего в январе 2011 года. «Челси» купил испанца у «Ливерпуля» за 50 миллионов фунтов.

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