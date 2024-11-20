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Мода и Шоу-бизнес

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  • Ирина
    Нагиев неплохой шоумен , но актер никакой. Ни одной запоминающейся роли. Про человеческие качества ни чего сказать не..."И не друг, и не ...
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    афффтор от зависти не задохнись...тебе со своими опусами столько не заработать..читать противно"И не друг, и не ...

Отказался от лечения? Почему Василия Ливанова выписали из больницы раньше времени

Отказался от лечения? Почему Василия Ливанова выписали из больницы раньше времени

Актера Василия Ливанова выписали из больницы, куда он попал 13 ноября. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, решение отпустить пациента домой врачи приняли, так как он отказался от дальнейшего обследования.

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