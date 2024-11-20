Отказался от лечения? Почему Василия Ливанова выписали из больницы раньше времени

Актера Василия Ливанова выписали из больницы, куда он попал 13 ноября. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, решение отпустить пациента домой врачи приняли, так как он отказался от дальнейшего обследования.
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