Определились все пары плей-офф НБА

Западная конференция: (1) «Оклахома-Сити» – (8) «Мемфис» (2) «Хьюстон» – (7) «Голден Стэйт» (3) «Лейкерс» – (6) «Миннесота» (4) «Денвер» – (5) «Клипперс» Восточная конференция: (1) «Кливленд» – (8) «Майами» (2) «Бостон» – (7) «Орландо» (3) «Нью-Йорк» – (6) «Детройт» (4) «Индиана» – (5) «Милуоки» Плей-офф НБА стартует сегодня, 19 апреля.
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