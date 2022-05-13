В Кронштадте нелегал устроил эксгибиционистское шоу на крыльце школы

Накануне днём сотрудники полиции сковали наручниками 44-летнего нелегала. За мигрантом выехали после сообщения в службу экстренных вызовов – обеспокоенный отец рассказал, что в отношении его 14-летней дочери неизвестный совершил развратные действия.