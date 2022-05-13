Царьград

3 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара
    Нееет, пусть эта зараза сидит пожизненно! Для "дорогих" гостей ничего не жалко."Где это видано, ...
  • Михаил
    После лечения всех инвалидов (с культяпками и не могущих больше делать зло ) возможно и обменять - ведь не содержать ..."Где это видано, ...
  • Михаил
    Это регулярные испытания нового русского оружия над территорией потенциального противника...как то так заднеприводные...Пентагон обещал н...

В Кронштадте нелегал устроил эксгибиционистское шоу на крыльце школы

В Кронштадте нелегал устроил эксгибиционистское шоу на крыльце школы

Накануне днём сотрудники полиции сковали наручниками 44-летнего нелегала. За мигрантом выехали после сообщения в службу экстренных вызовов – обеспокоенный отец рассказал, что в отношении его 14-летней дочери неизвестный совершил развратные действия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх