«Приезжают за правами, а их на учет». Во Владивостоке проходят рейды по уклонистам

Во Владивостоке продолжают прохождтить рейды по выявлению бывших мигрантов-уклонистов. На этот раз сотрудники военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту и военного коммисариата раздавали повестки тем, кто приехал за водительским удостоверением, сообщает PRIMPRESS.
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