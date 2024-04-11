«Приезжают за правами, а их на учет». Во Владивостоке проходят рейды по уклонистам

Во Владивостоке продолжают прохождтить рейды по выявлению бывших мигрантов-уклонистов. На этот раз сотрудники военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту и военного коммисариата раздавали повестки тем, кто приехал за водительским удостоверением, сообщает PRIMPRESS.