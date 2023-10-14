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  • Мстислав Водяной
    На братских могилах не ставят крестов и вдовы на них не рыдают.Зачем всё это?
  • Алексей Смирнов
    И это было бы хорошо. особенно если бы Палестину поддержали бы на деле ещё пару других государств. Чтобы с гарантией ...Израильский посол...
  • валера
    В окопах им делать нечего ,в лагеряВы всё ёще верите...

И честным Своим омофором защищающи град и люди от врагов наших....

И честным Своим омофором защищающи град и люди от врагов наших....

С  праздником,   православные!Защита  нам  сегодня  необходима,  так  что:Днесь благовернии людие светло празднуемосеняеми Твоим, Богомати, пришествием,и к Твоему взирающе Пречистому образу,умильно глаголем:покрый нас честным Твоим Покровом,и избави нас от всякаго зла,молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего,спасти души наша.

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