Врач Изюмов: весной нужно прививаться от бешенства, столбняка и клещевого энцефалита

Весной нужно вакцинироваться от бешенства, столбняка и клещевого энцефалита, рассказал "Газете.Ru" врач-гериатр, терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава РФ Андрей Дмитриевич Изюмов.
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