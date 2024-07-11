Стойте на месте: 5 мощнейших упражнений для ног сделают вас стройнее

Тренируя ноги, вы укрепляете мышцы, улучшаете координацию и гибкость, усиливаете кровообращение и снимаете отечность, поддерживаете здоровье суставов и связок, снижаете риск травмирования и навсегда забываете о том, что такое боль в ногах.
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