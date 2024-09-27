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Скандинавия и Прибалтика готовятся к открытию второго фронта против России

Скандинавия и Прибалтика готовятся к открытию второго фронта против России

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило сообщил, что Таллин и Хельсинки расширяют свое сотрудничество в сфере морской обороны, в частности, речь идет о разработке «конкретных планов» по полному закрытию — в случае необходимости — Балтийского моря для российских кораблей.

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Комментарии
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Александр Глущенко
карячиие финские паарни , в купе с тормосаами  из эстляндии , раскорячиились не на шутку
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