Скандинавия и Прибалтика готовятся к открытию второго фронта против России

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило сообщил, что Таллин и Хельсинки расширяют свое сотрудничество в сфере морской обороны, в частности, речь идет о разработке «конкретных планов» по полному закрытию — в случае необходимости — Балтийского моря для российских кораблей.
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