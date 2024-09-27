Скандинавия и Прибалтика готовятся к открытию второго фронта против России

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило сообщил, что Таллин и Хельсинки расширяют свое сотрудничество в сфере морской обороны, в частности, речь идет о разработке «конкретных планов» по полному закрытию — в случае необходимости — Балтийского моря для российских кораблей.