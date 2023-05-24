Федеральное агентство новостей №1

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Дмитрий Песков: Предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет

Дмитрий Песков: Предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет

В настоящее время слишком рано говорить о возможностях мирного урегулирования конфликта на Украине, так как предпосылок для подобных решений пока нет.

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